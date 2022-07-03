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Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

03.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 38 derece olarak ölçüldü.

Kentte vatandaşlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya gayret ederken, sokağa çıkan vatandaşlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Bazı çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden kentteki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Hamza Çakallı, AA muhabirine, kentte havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bugün hava sıcaklığı 38 derece. Vatandaşlar genellikle Balıklıgöl ve yeşil alanlarda ağaç altlarında güneşten korunmaya çalışıyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

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Şanlıurfa gölgelik ölümsüz sicak

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