Vatandaşlardan Hamza Çakallı, AA muhabirine, kentte havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bugün hava sıcaklığı 38 derece. Vatandaşlar genellikle Balıklıgöl ve yeşil alanlarda ağaç altlarında güneşten korunmaya çalışıyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklar başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz