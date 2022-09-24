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Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

24.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kasapta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde kaçak kesilen ve kokmuş etlerle sakatatlara el koydu. Ele geçirilen yaklaşık 3 ton et, araçlara yüklenerek çöp merkezinde imha edildi.

Ekipler, işyeri hakkında cezai işlem başlattı.

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi

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