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Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

13.10.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da bir fabrikanın duvarının yıkılması sonucu yaralanan 3 işçi tedavi altına alındı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ve çırçır işletmelerini birbirinden ayıran duvara, fabrika içerisinde çalışan iş makinesi çarptı. Duvarın yıkılması sonucu üzerlerine beton parçası düşen 3 işçi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 3 işçi yaralandı

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Şanlıurfa fabrika duvar

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