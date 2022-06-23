Atatürk Mahallesi 7. sokak sakinleri, bir evin bahçesinde ve sokakta göçük meydana gelmesi üzerine durumu polis , AFAD ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek

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