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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

08.08.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tamer Mert Ayhan'ın (21) kullandığı 31 YF 121 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle otomobildeki Mehmet Çevik (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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