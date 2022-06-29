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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

29.06.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gülabibey Mahallesi'nde A.S. ile O.S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.S. ve O.S. ile kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen M.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan M.K. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Şanlıurfa Siverek

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