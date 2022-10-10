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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

10.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 94 gıda ürünü imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

El konulan 5 bin 94 ürün ekiplerce imha edildi.

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

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