Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.
Merkez Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde koyunlarını otlatan Mahmut Davizan (14), sulama kanalı kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
Çevredekilerin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler su altından ve su yüzeyinden arama çalışması başlattı.
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
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