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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

14.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/YPG'ye yönelik merkez ve Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları fotoğraflarıyla tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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