Olay yerine gelen jandarma bot timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ve kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu Altıntas'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da zıpkınla balık avlamak amacıyla gölete giren lise müdürü boğuldu

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