Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zıpkınla balık avlamak için Atatürk Baraj Göleti'ne giren okul müdürü boğuldu.
Arkadaşlarıyla dün Deveboynu mevkisine giden Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Altıntas, zıpkınla balık avlamak amacıyla baraj göletine girdi.
Altıntas'ın su yüzeyine çıkmadığını gören arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma bot timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama ve kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu Altıntas'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Okul müdürünün cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'da zıpkınla balık avlamak amacıyla gölete giren lise müdürü boğuldu
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