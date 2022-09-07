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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

07.09.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Özkan Çiçek'in kullandığı 63 FD 514 plakalı kamyon, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mehmet Ali Güreke idaresindeki 06 BKY 117 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile şarampole devrilen minibüsteki Şeyhmus Güreke yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek Minibüs kamyon

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