Şap hastalığı nedeniyle kapatılan Kars'taki canlı hayvan pazarları açıldı

Kars'ta şap hastalığı nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarları yeniden açıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap ile bazı hayvan hastalıklarının tespitinin ardından hayvan hareketlerinin durdurulması amacıyla 6 Ağustos 2022'de Valilik İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla kentteki hayvan pazarlarının kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün itibarıyla pazarların yeniden açıldığı bildirildi.

Kararla kent merkezi ve köylerdeki vatandaşlar hayvanlarını satabilmek için pazar alanlarına geldi.

Besicilerden Mehmet Şerifoğlu AA muhabirine, Kars'ın geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ve pazarın kapalı olmasının herkesi olumsuz etkilediğini söyledi.

Kentteki hayvan pazarının bölgeye de katkı sağladığını anlatan Şerifoğlu, "Pazarın kapalı olması nedeniyle vatandaşların hayvanları ellerinde kaldı, esnaf da sıkıntı çekti. Pazar bugün açıldı, hayvan alışverişi oldu herkes bugün mutlu." dedi.