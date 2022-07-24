Sarıkamış Lisesi mezunları 40 yıl sonra aynı sıralarda buluştu

Kars'ta, Sarıkamış Lisesi'nden 40 yıl önce mezun olan öğrenciler, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelip aynı sıralarda buluşarak hem duygulandı hem de hasret giderdi.

Sarıkamış Liseliler Kültür ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla farklı illerde yaşayan Sarıkamış Lisesi mezunu yaklaşık 60 kişi, okul binası önünde bir araya geldi. Zil çalınmasıyla sıra halinde toplanan mezunlar, ebediyete intikal etmiş öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Yeniden öğrenci olan mezunlar kılık, kıyafet kontrolünden geçtikten sonra sınıflarında aynı sıralarında yerini aldı. Duygulu anların yaşandığı sınıfta öğrenciler, öğretmenlerini çiçekle karşıladı.

1970'li yıllarda okul müdürlüğü yapan Oktay Kaya'nın eşi ve İngilizce öğretmeni Şükran Kaya, okul önünde yaptığı konuşmada, uzun yıllar sonra bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Vakfın Kurucu Başkanı Dağlar Özügüç de yıllar sonra aynı sınıfta buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hepimiz duygulandık, şimdi burayı unutmak mümkün değil. Özellikle bizim kuşağın ve benim teklifim arkadaşlardan güzel hatıraları olanlar anlatsınlar bizde dinleyelim, yad etmiş olalım." dedi.

- "Kırk sene önceki sıralarımızdayız"

Vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Hikmet Bildik de yıllar sonra bir arada olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Çok hüzünlü çok sevinçli duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Kırk sene önceki sıralarımızdayız. Şükran öğretmenimiz başımızda çok özel anlar bunlar, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mezun öğrencilerden Yavuz Özügüç ise tarifi mümkün olmayan bir duygu yoğunluğu yaşadığın belirterek, organizasyonu yapanlara teşekkür etti.

Sarıkamış Lisesi mezunları, sınıflarda bir süre hasret giderdikten sonra okul önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Program, millet bahçesinde yapılan pikniğin ardından müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.