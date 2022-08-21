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Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

21.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında, farklı ülkelerden gelen ekipler dans gösterisi sundu.

Cumhuriyet Maydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Polonya'dan Vronki, Romanya'dan Broka, İran'dan Araz Ildırım ve Kosova'dan Decani ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ve Ataköy Halk Oyunları grupları yer aldı.

Kendi kültürlerine özgü kıyafetlerle dans gösterisi sunan ekipleri, vatandaşlar ilgiyle izledi.

Polonya'dan gelen Michal Podgorski, AA muhabirine, Taşköprü'ye ilk defa geldiğini söyledi.

Festivali çok beğendiğini anlatan Podgorski, "Sarımsak yedim, insanlar çok hoş. Bu manzarayı ve festivali çok sevdik. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

İran'dan geldiklerini belirten Ferzaneh Motishare ise festivali çok beğendiğini söyledi.

İran'da çok sayıda Türk yaşadığını ifade eden Motishare, "İran'ın Azerbaycanlılarıyız. Biz folklorümüzü dünyanın her yerinde sergiliyoruz. Yemekler, kostümler ve el sanatlarımızı tanıtıyoruz. İnşallah Türkiye'de benzer festivaller olur da tekrar geliriz. Farklı bir festival oldu." dedi.

Motishare, İran'dan gelen ekipte 28 kişinin yer aldığını kaydetti.

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

Sarımsak festivalinde ülkeler kültürlerini danslarla tanıttı

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sarımsak Kastamonu Taşköprü festival

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