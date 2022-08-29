İSTANBUL (AA) - Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in tahliyesine karar verildi.
Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.
Mahkeme yapılan değerlendirme sonucunda Çolakoğlu'nun adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi.
Şarkıcı Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi
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