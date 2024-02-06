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Şarkıcı Karsu Dönmez depremde 17 akrabasını kaybetmişti... Şarkıcı memleketi Hatay için harekete geçti!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 17:20 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti. Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan Karsu Dönmez, kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.


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HATAY'A MÜZİK OKULU KURUYOR

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yüzlerce bina yıkıldı. 

Depremlerin etkilediği illerden olan Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti.

Şarkıcı Hatay'daki durumu takipçileriyle paylaşmak istediğini belirtti ve "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Depremler sonucunda Hatay'da büyük bir yıkım yaşandı ve Karsu Dönmez, bu duruma el uzatmayı hedefledi.

Şarkıcı kendi adını taşıyan Karsu Vakfı aracılığıyla, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde halkın kullanımına açık bir müzik okulu kurmayı planladığını duyurdu.

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