Şarkıcı Karsu Dönmez depremde 17 akrabasını kaybetmişti... Şarkıcı memleketi Hatay için harekete geçti!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yüzlerce bina yıkıldı.
Depremlerin etkilediği illerden olan Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti.
Şarkıcı Hatay'daki durumu takipçileriyle paylaşmak istediğini belirtti ve "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Depremler sonucunda Hatay'da büyük bir yıkım yaşandı ve Karsu Dönmez, bu duruma el uzatmayı hedefledi.
Şarkıcı kendi adını taşıyan Karsu Vakfı aracılığıyla, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde halkın kullanımına açık bir müzik okulu kurmayı planladığını duyurdu.