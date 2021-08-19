Şarkıcı Zara'nın estetik sonrası halleri olay oldu! Simasını gören tanıyamadı: 'Doğallığı gitmiş'

Son zamanlarda sesindeki ve görüntüsündeki değişimi ile de isminden sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zara'nın geçirdiği değişim olay oldu.

Sevilen sanatçının geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştüğü ve simasında büyük değişim olduğu konuşuluyor.

Zara için sosyal medyada 'Doğallığı gitmiş' yorumları da yapıldı. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan başarılı isim takipçileri için paylaşımlarda bulunup yaşantısından görüntülerini de paylaşıyor.