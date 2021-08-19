Şarkıcı Zara'nın estetik sonrası halleri olay oldu! Simasını gören tanıyamadı: 'Doğallığı gitmiş'

Şarkıcı Zara son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyor. 45 yaşındaki Türk halk müziği ses sanatçısı ve oyuncusu Zara, geçtiğimiz yıl 'Derin Aşk 4' albümünü piyasaya sürmüştü.
ZARA'NIN ESTETİK SONRASI HALİ OLAY OLDU!
Son zamanlarda sesindeki ve görüntüsündeki değişimi ile de isminden sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zara'nın geçirdiği değişim olay oldu.
BÜYÜK DEĞİŞİMİ KONUŞULUYOR
Sevilen sanatçının geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka birine dönüştüğü ve simasında büyük değişim olduğu konuşuluyor.
Zara için sosyal medyada 'Doğallığı gitmiş' yorumları da yapıldı. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan başarılı isim takipçileri için paylaşımlarda bulunup yaşantısından görüntülerini de paylaşıyor.
DİZİDEKİ ROLÜ BEĞENİ TOPLAMIŞTI
Başarılı isim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol almıştı.
Zara'nın dizide canlandırdığı 'Gönül' karakteri çokça beğenilmişti.
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