Sarp Levendoğlu Datça'ya yerleşti, köy hayatını anlattı! "14 kişi lahmacun ve ayran yedik; toplam 1400 lira ödedik"

Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşerek sakin bir hayatı tercih etti. Datça'daki yaşamını anlatan Levendoğlu, şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurguladı.

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyen başarılı oyuncu "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" dedi.