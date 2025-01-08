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  4. Sarp Levendoğlu Datça'ya yerleşti, köy hayatını anlattı! "14 kişi lahmacun ve ayran yedik; toplam 1400 lira ödedik"

Sarp Levendoğlu Datça'ya yerleşti, köy hayatını anlattı! "14 kişi lahmacun ve ayran yedik; toplam 1400 lira ödedik"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.01.2025 07:53
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Sarp Levendoğlu Datça'daki doğayla iç içe, sade ve huzurlu yaşamını anlattı. Bodrum'daki fiyatlara da değinen başarılı oyuncu Datça'da ise bir lokantada ne kadar para ödediğini açık açık söyledi. Sarp Levendoğlu "Köy yaşamının doğası bu." diyerek sade yaşantısını övdü.

Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'ya yerleşerek sakin bir hayatı tercih etti. Datça'daki yaşamını anlatan Levendoğlu, şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurguladı.

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyen başarılı oyuncu "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" dedi.

"KÖY YAŞAMININ DOĞASI BU"

Levendoğlu, "Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça’da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor." diyerek, Datça'nın sakin ve doğal yaşamını benimsediğini belirtti.

Bodrum’daki yüksek yaşam maliyetlerine de dikkat çeken Levendoğlu, Datça'nın daha ekonomik bir yaşam sunduğunu belirtti.

"ESNAF LOKANTASINA 200 LİRA ÖDÜYORUM"

"ESNAF LOKANTASINA 200 LİRA ÖDÜYORUM"

“Datça’da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum; en fazla 200 lira ödüyorum" diyen oyuncu şunları söyledi: .

Bodrum’da lahmacun ve ayranın 1.500 lira olduğunu söylüyorlar. Geçenlerde arkadaşlarım geldi, 14 kişi lahmacun ve ayran yedik; toplam 1.400 lira ödedik. Hesap ortada bir kilo undan 40 lahmacun çıkar.

Pandemi döneminde köy hayatını deneyimlemek için Datça'ya gelen bazı kişilerin, kısa süre sonra sıkıldıklarını ve geri döndüklerini belirten Levendoğlu, köy yaşamının gerçekte sosyal medyada gördükleri gibi olmadığını vurguladı:

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Sarp Levendoğlu
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