Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Bu kez imzalar atılıyor

İtalya futbolunun ve Inter'in kilit isimlerinden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter yönetimi, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile yola devam etme kararı aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU MILANO'DA KALMAK İSTİYOR

Taraflar arasında son günlerde yapılan temasların oldukça olumlu geçtiği kaydedilirken, milli futbolcunun da Milano'da kalmaya sıcak baktığı vurgulandı. Ailesiyle birlikte Milano'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Çalhanoğlu'nun önceliğinin Inter ile sözleşme uzatmak olduğu ve İtalya'dan ya da Avrupa'dan gelebilecek olası teklifleri değerlendirmeye almadığı aktarıldı.

MAAŞ YAPISINDA DÜZENLEME VE BONUS MODELİ

Inter yönetiminin mevcut sözleşmesinde yıllık net 6,5 milyon euro kazanan tecrübeli yıldız için mali bir strateji hazırlığında olduğu belirtildi. İtalyan kulübünün, ilerleyen yaş grubundaki oyuncular için uyguladığı garanti ücretleri düşürüp performansa dayalı bonusları artırma politikası kapsamında Hakan'a da benzer bir teklif sunması bekleniyor.

Son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle yönetimin temkinli davrandığı, ancak sabit ücret ile bonusların birleşimiyle yıldız oyuncunun mevcut kazancına yakın bir meblağa ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

İMZALARIN YIL SONUNA KADAR ATILMASI HEDEFLENİYOR

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, sportif direktör Dario Baccin ve Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcilerinin kısa süre içerisinde nihayi detayları görüşmek üzere yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Taraflar arasındaki iyimser havanın korunduğu ve anlaşmanın yıl sonuna kadar resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.