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Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

07.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin: - "250 kapasiteli bir yerde 5 Aralık'ta 718 tır geçişiyle rekor kırdık"

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda, 5 Aralık'ta 718 tır çıkışıyla rekor kırıldığı bildirildi.

​​​​​​​Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden paylaşılan verilere göre, Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 Aralık'ta 715'i ihracat yükleriyle dolu, 3'ü boş olmak üzere 718 tır yurt dışına çıkış yaptı.

Bu sayı, söz konusu sınır kapısından bugüne kadar gerçekleşen en fazla tır geçişi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor geçişin, 704 tırla 3 Aralık 2020'de gerçekleştiği bildirildi.

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, gazetecilere, Sarp'ın Türkiye'nin Gürcistan'a açılan en önemli kapısı olduğunu söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nın geçmişte tır kuyruklarıyla gündeme geldiğini belirten Bilgin, bu durumun yaşanmaması için bir dizi önlemler aldıklarını aktardı.

Bilgin, Sarp Sınır Kapısı'na gelen aracın en hızlı şekilde yurt dışına çıkışa hazır olması için tüm personeli motive ederek mevzuat dahilinde işlemlerin en hızlı şekilde yapılmasını sağladıklarını ifade ederek, araçların düzenli ve hızlı geçişi için gereken her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Gürcü gümrük görevlileriyle sürekli istişare içinde işleyişi hızlandırdıklarına işaret eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Araçların seri şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Yer yer gümrük sahasındaki otomobil peronunda da sahadaki daralmayı, yığılmayı önlemek için tırların çıkışını temin ettik. 250 kapasiteli bir yerde 5 Aralık'ta 718 tır geçişiyle rekor kırdık. Biz o gün 800 araç çıkarmayı hedefledik, sistemden kaynaklanan aksaklıktan dolayı 1-2 saatlik boşluk oldu. O arada hiçbir işlem yapamadık. Arkadaşlarıma fedakarca çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bu durum ülke ekonomisinin ihracatının ne kadar canlı olduğunu, ihracata ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. İhracatımız hızla artmakta, bununla da gurur duyuyoruz."

Bilgin, Aralık 2020'de günlük ortalama tır çıkış sayısının 527 olduğunu, bu yıl aralık ayının ilk 6 gününde ortalama 610 tırın çıkış yaptığını sözlerine ekledi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

- Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin: - "250 kapasiteli bir yerde 5 Aralık'ta 718 tır geçişiyle rekor kırdık"

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 718 tır çıkış yaptı

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