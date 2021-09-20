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  4. Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

20.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romatem Samsun Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz: - "Muhammed'in omurga ve kalça ameliyatı olması gerekiyor. Cerrahi sonuca göre rehabilitasyon programımızı devam ettireceğiz" - Suriyeli 15 yaşındaki Muhammed Şehabi: - "Bu ameliyatlara iyileşebilmem ve yürüyebilmem için ihtiyacım var. İnsanlardan destek istiyorum. Ağrılarımın geçmesi ve yürüyebilmem için bana destek olunmasını istiyorum"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Suriye'deki iç savaşta uçak saldırısında omuriliğinin zarar görmesiyle engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi'nin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirildikten sonra tedavisine Samsun'da özel bir hastanede devam ediliyor.

Hikayesini Anadolu Ajansının duyurduğu Şehabi'nin Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, uzmanlardan oluşturulan heyet tarafından tedavisi yaklaşık 3 aydır sürüyor.

Merkezdeki uzmanlar, Muhammed Şehabi'nin yürüyebilmesi için ciddi gelişim sağlandığını ancak sağlığına kavuşup desteksiz yürüyebilmesi için omurilik ve kalça ameliyatı yapılması gerektiğini belirtiyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, AA muhabirine, 6 yıl önce şarapnel parçası isabet etmesi sonucu Muhammed'in belindeki kemikte kırık ve omuriliğinde zedelenme olduğunu, geç kalınması nedeniyle tedavide ileri aşamaya geçmek için iki ameliyat geçirmesi gerektiğini söyledi.

Muhammed'in merkeze geldiğinde belinde, omuriliğinde, sol kalça kemiğinde, dizlerinde yaralar ile uzun süre yatmadan kaynaklı sorunları olduğunu anlatan Akdeniz, yapılan tedaviyle önemli ölçüde ilerleme kaydettiklerini, Muhammed'in artık destek aparatlarıyla yürüyebildiğini dile getirdi.

Akdeniz, "Yaptığımız manuel ve robotik rehabilitasyonlarla hem kastaki kısalıkları hem de yumuşak doku kontraktürlerini (kastaki yapısal değişiklik) açtık. Şu anda Muhammed'in omurgası hafif sağa eğik durumda. Destekle ayakta durabiliyor. Muhammed 3 aylık manuel ve robotik rehabilitasyonlarla paralel barda aparatla kalçasını kullanarak yürüyebiliyor. Ancak belin üçüncü kemiğinde kayma olduğu için rehabilitasyonda bir yerden ileri gidemiyoruz." ifadesinde bulundu.

Rehabilitasyon etkilerini ileri aşamaya götürebilmek için cerrahi işlemin yapılması gerektiğini vurgulayan Akdeniz, şöyle devam etti:

"Muhammed'in omurga ve kalça ameliyatı olması gerekiyor. Cerrahi sonuca göre rehabilitasyon programımızı devam ettireceğiz. Muhammed'in bağımsız yürüyebilmesi için öncelikle belindeki kayan kemiğin yerine yerleştirilmesi, sinirlerin geçtiği nöral kanalların açılması lazım. Ondan sonra sol kalçasına protez yapılması lazım. Bunlar yapılırsa Muhammed bağımsız yürüyebilecek inşallah."

Suriyeli Muhammed'in hikayesini duyduktan sonra üç aylık tedavisini Romatem Hastanelerinin karşıladığını söyleyen Akdeniz, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi oldukları için Muhammed'in tedavisinin, ameliyatlarının yapılabileceği, tam teşekküllü, hekim grubu bulunan bir hastanede sürmesi gerektiğini aktardı.

Romatem Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik de Muhammed'in ağrılarının şiddetinde önemli ölçüde azalma kaydedildiğine dikkati çekerek, "İlk dönemde günde bir iki kez gelen ağrılar, şu an haftada bir kez gelmeye başladı. Bunu kontrol altına aldık ama bu kesin çözüm olmadı çünkü bel kemiğindeki darlığın düzeltilmesi gerekiyor ki Muhammed ağrılardan tamamen kurtulabilsin. Muhammed ilaç ve fizik tedaviyle bundan öteye gidemez. Mutlaka cerrahi operasyon geçirmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Tedavim için destek olan herkese teşekkür ediyorum"

Muhammed Şehabi ise fizik tedavisinin sürdüğünü ancak yürüyebilmesi için ameliyat edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Tedavim için destek olan herkese teşekkür ediyorum. İki ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatlara iyileşebilmem ve yürüyebilmem için ihtiyacım var. İnsanlardan destek istiyorum. Ağrılarımın geçmesi ve yürüyebilmem için bana destek olunmasını istiyorum." dedi.

Muhammed'in annesi Um Muhammed Şehabi de oğlunun Türkiye'de tedavi yapıldığı için mutlu olduğunu, iyileşmesi için dua ettiğini belirterek, tedavisinin tamamlanması için destek istedi.

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

- Romatem Samsun Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz: - "Muhammed'in omurga ve kalça ameliyatı olması gerekiyor. Cerrahi sonuca göre rehabilitasyon programımızı devam ettireceğiz" - Suriyeli 15 yaşındaki Muhammed Şehabi: - "B

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor

Savaş mağduru Muhammed'in yürümesi için iki ameliyat olması gerekiyor
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