Seçil Erzan için '4 sevgili' iddiası! 'Avukat Candaş' diye kaydetmiş, yazışmaları ortaya çıktı: 'Beni rezil ettin!'

Türkiye bir süredir Seçil Erzan dosyasını konuşuyor. Gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden olayda her yeni gün çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkarken son olarak gündeme gelen sevgili iddiası yine dikkatleri dosyada yoğunlaştırdı. İşte Seçil Erzan olayına ilişkin yeni gelişmelerin detayları...
Banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin yargılandığı davanın soruşturma dosyasında bir kez daha dikkat çeken noktalar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre; 11 Nisan 2023'te, gözaltına alınan Seçil Erzan’ın kendi isteği ile verdiği cep telefon kayıtları mahkeme kararıyla incelendi.
İncelenen cep telefonunun WhatsApp görüşmelerinde Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol ile yazışmalar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında Candaş Gürol'un, 'Avukat Candaş' diye kayıtlı olduğu görülüyor. Cep telefonundan ulaşılan kayıtlarda Seçil Erzan, Candaş Gürol arasında 12 Mart 2023 günü bir yazışma yaşanıyor.
Seçil Erzan, "Sen bana yardım etmek istedin sağ ol" diye mesaj atıyor. Candaş Gürol buna cevap olarak "İyi geceler" diye yanıt veriyor. Seçil Erzan buna, "Seni seviyorum hoşça kal" diye karşılık veriyor. Candaş Gürol, "Sen de. Kim bilir kime gidersin şimdi. İşin Bozuldu. Bana yapacak bir şey bırakmadım" diyor.
Devam eden dosyaya giren yazışmalar şöyle: Seçil Erzan: Taksi numarası var mı? Avukat Candaş: (Kadıköy’de bir ticari taksi durağının telefonunu gönderiyor) Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum Avukat Candaş: Bilemem, ben gitme dedim Seçil Erzan: Seni sevdim Avukat Candaş: Ben de ama olmadı Seçil Erzan : Sen beni rezil ettin Avukat Candaş: Tek kozun kaldı ibtihar Avukat Candaş : Neredesin? Gel konuşalım açayım kapıyı Seçil Erzan: Ben dayanamıyorum Candaş Avukat Candaş: Ama baksana sen kaşınmışsın. Neyse geleceksen kapıyı açacağım. Yoksa telimi kapatım uyuyacağım. Benden bu kadar cuc.. Seçil Erzan: Benim kimsem yok Avukat Candaş: Ok Seçil Erzan: Bunu çok iyi anladım bu akşam. Bir tek sen vardın. Avukat Candaş: ?
Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı olan Candaş Gürol verdiği ifadesinde, “Seçil Erzan, eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi; 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. 2023 yılının şubat ayında, nişanlanmayı planlarken ocak ayında nişanı iptal edip şubat ayında da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Bu arada Seçil’i ne zaman arasam gerek evinde olsun gerek iş yerinde olsun arka fonda bir bağırış çağırış olduğunu duyuyordum. Ama kim olduğunu bilmiyordum” demişti.