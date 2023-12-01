Seçil Erzan için '4 sevgili' iddiası! 'Avukat Candaş' diye kaydetmiş, yazışmaları ortaya çıktı: 'Beni rezil ettin!'

Türkiye bir süredir Seçil Erzan dosyasını konuşuyor. Gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden olayda her yeni gün çok çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkarken son olarak gündeme gelen sevgili iddiası yine dikkatleri dosyada yoğunlaştırdı. İşte Seçil Erzan olayına ilişkin yeni gelişmelerin detayları...

Banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin yargılandığı davanın soruşturma dosyasında bir kez daha dikkat çeken noktalar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre; 11 Nisan 2023'te, gözaltına alınan Seçil Erzan’ın kendi isteği ile verdiği cep telefon kayıtları mahkeme kararıyla incelendi.



