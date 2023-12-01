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Seçil Erzan 'yakamı kurtaramadım' demişti... Fon vurgununda mahkemeden Semih Kaya için zorla getirme kararı

01.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon vurgununda Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın ara kararı ortaya çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzan'ın, "3 milyon dolar aldım. 5.7 milyon dolar ödedim. Beni tehdit edip zorla para aldı. Yakamı kurtaramadım" dediği Semih Kaya ve menajerini de arasında olduğu 12 kişi hakkında, zorla getirme kararı verdi. 12 isim Ocak ayındaki duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlenilecek.

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Semih Kaya, Emre Çolak ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri dolandırmasıyla ilgili davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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"Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, üstüne üstlük bir de fazladan para verdiği ender isimlerden bir tanesi eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'di.

"YAKAMI KURTARAMADIM"

"YAKAMI KURTARAMADIM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 dolar ödediğini anlatarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" diyerek Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini söyledi.

"ALDIĞI PARALARLA VİLLA VE ARABA ALDI"

"ALDIĞI PARALARLA VİLLA VE ARABA ALDI"

Erzan, Semih Kaya için ayrıca "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır. Semih Kaya, benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı. Ayrıca benden aldığı faizle Bodrum'da bir villa satın aldı.

Ben günlerce menajeri Fırat Özdemir'in Etiler'de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum. Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler " ifadelerini de kullanmıştı.

SEMİH KAYA VE MENAJERİ 'TANIK' OLARAK DİNLENECEK

SEMİH KAYA VE MENAJERİ 'TANIK' OLARAK DİNLENECEK

Erzan'ın da arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap'ın da arasında olduğu 12 kişinin 'tanık' sıfatıyla ifadelerinin alınması için, ocak ayında yapılacak olan davanın ikinci duruşmasına zorla getirme kararı çıkardı.

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Semih Kaya Seçil Erzan da,
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