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Seçim sonrası Ali Koç'tan ilk açıklama! ''Bu bir rekordur! Türkiye'de hiçbir kulüp buna yaklaşamıyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.06.2024 20:08
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Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin kazananı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Kürsüre konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor." dedi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ile yarışan Ali Koç, bir kez daha başkanlık görevine seçildi. Seçim sonrası kürsüye çıkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

"RİVA'DA BU SONUÇLARDAN HOŞLANMAYAN BİRİ VARDIR! EMİNİM MEMNUN DEĞİLDİR"

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Ali Koç: "Kırgınlıklar bitsin! Düşünmeden, hesap kitap yapmadan 1 adım atana, 10 adım atacağımızdan şüpheniz olmasın. Eminim Riva'da bu sonuçlardan hoşlanmayan biri vardır! Eminim memnun değildir."

"AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR KULÜP BU RAKAMLARA YAKLAŞAMIYOR"

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Ali Koç: "Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik."

"BU YARIŞIN TEK KAZANANI FENERBAHÇE'DİR"

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Ali Koç: "Resmi olmayan sonuçlar, hepimize hayırlı olsun. Yarıştığım Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu bir demokrasi şölenine çeviren siz değerli kongre üyelerine teşekkür ederim. Bu yarışın tek kazananı Fenerbahçe'dir."

"BAŞARILARIMIZI ELDE EDECEĞİMİZ BİR DÖNEM BAŞLAMAKTADIR"

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Ali Koç: ''Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, marka değerimizin artacağı, uluslararası başarılarımızı elde edeceğimiz bir dönem başlamaktadır.''

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Ali Koç fenerbahçe
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