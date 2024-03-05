'Seçim videolarından dolayı' demişti... Acun Ilıcalı'dan Yunus Günçe yorumu! "Zamanında beni eleştiriyordu..."

Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen şimdi mantıklı düşün yarışmacı bir yerde bir şekilde benimle ilgili ya da bizle ilgili bir eleştiri yapamayacak mı yani biz şöyle bir sistem miyiz; kimse eleştiri yapamaz. Ben söylüyorum Herkes eleştiri yapabilir.