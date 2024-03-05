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'Seçim videolarından dolayı' demişti... Acun Ilıcalı'dan Yunus Günçe yorumu! "Zamanında beni eleştiriyordu..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 11:15
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Yunus Günçe, Survivor ekibi tarafından All Star'a bu sene çağırılmadığını ancak geçtiğimiz yıl deprem ve seçim videolarından dolayı yarışmaya istenmediğini iddia etmişti. Bu açıklamalardan bir süre sonra Acun Ilıcalı katıldığı programda ilginç bir yorumda bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Yunus Günçe, Survivor'a önce davet edildiğini ancak daha sonrasında bu davetin rafa kalktığını söylemişti.

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KENDİSİ ŞOK GEÇİRDİ

"Seneye All Star var ve sen bankosun. İlk seni arayacağız' dediler. Sonra deprem ve seçim oldu. Ben o arada videolar çektim. All Star oldu ve beni çağırmadılar" diyen Yunus Günçe'nin sözlerinden kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı katıldığı yayında ilginç bir örnek verdi.

"Herkesin bizi eleştirmeye hakkı var" diyen Acun Ilıcalı devamında "Benim yani hayat görüşüm o yani yarışma bitti hani biz hata yapmayan insanlar değiliz ki bizim hatamızla ilgili de eleştiri olabilir" dedi.

Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen şimdi mantıklı düşün yarışmacı bir yerde bir şekilde benimle ilgili ya da bizle ilgili bir eleştiri yapamayacak mı yani biz şöyle bir sistem miyiz; kimse eleştiri yapamaz. Ben söylüyorum Herkes eleştiri yapabilir.

Ben bugüne kadar yarışma sonrasında negatif ilişki yaşadığım çok istisna üç yarışmacı çıkmaz onların sorunu bizle ilgili eleştiri yapmak değil ya yalan söylemek ya da bizi aşağılamaya kalkmak sebepler bu.

Onun dışında ben Yunus Günçe mesela zamanında beni eleştiriyordu kendi şok geçirdi. Sen beni nasıl şey yapıyorsun diye... Eleştirebilirsiniz yani... Çok aşırı derece normal buluyorum eleştiremiyorsa bizle ilgili konuşamıyorsa biz yanlış yerdeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Günçe Acun Ilıcalı
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