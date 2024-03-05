'Seçim videolarından dolayı' demişti... Acun Ilıcalı'dan Yunus Günçe yorumu! "Zamanında beni eleştiriyordu..."

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Yunus Günçe, Survivor'a önce davet edildiğini ancak daha sonrasında bu davetin rafa kalktığını söylemişti.
"Seneye All Star var ve sen bankosun. İlk seni arayacağız' dediler. Sonra deprem ve seçim oldu. Ben o arada videolar çektim. All Star oldu ve beni çağırmadılar" diyen Yunus Günçe'nin sözlerinden kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı katıldığı yayında ilginç bir örnek verdi.
"Herkesin bizi eleştirmeye hakkı var" diyen Acun Ilıcalı devamında "Benim yani hayat görüşüm o yani yarışma bitti hani biz hata yapmayan insanlar değiliz ki bizim hatamızla ilgili de eleştiri olabilir" dedi.
Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sen şimdi mantıklı düşün yarışmacı bir yerde bir şekilde benimle ilgili ya da bizle ilgili bir eleştiri yapamayacak mı yani biz şöyle bir sistem miyiz; kimse eleştiri yapamaz. Ben söylüyorum Herkes eleştiri yapabilir.
Ben bugüne kadar yarışma sonrasında negatif ilişki yaşadığım çok istisna üç yarışmacı çıkmaz onların sorunu bizle ilgili eleştiri yapmak değil ya yalan söylemek ya da bizi aşağılamaya kalkmak sebepler bu.
Onun dışında ben Yunus Günçe mesela zamanında beni eleştiriyordu kendi şok geçirdi. Sen beni nasıl şey yapıyorsun diye... Eleştirebilirsiniz yani... Çok aşırı derece normal buluyorum eleştiremiyorsa bizle ilgili konuşamıyorsa biz yanlış yerdeyiz."