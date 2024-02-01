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  4. Seda Sayan'ın programıyla ünlenen Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Görenler Cardi B'e benzetti

Seda Sayan'ın programıyla ünlenen Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Görenler Cardi B'e benzetti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan Solmaz Çiros son dönemde gözlerden uzakta. Bir süre kalça danslarıyla gündeme gelen Solmaz Çiros'un değişimi şaşırtıyor.

Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programı ile tanınan Solmaz Çiros bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Bu süreçte kilo alan ve yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Solmaz'ın son halini görenler çok şaşırdı.


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DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Solmaz Çiros, bir dönem ekranlarda yer alan Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında fenomen gelin adaylarından biri haline gelmişti.

Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz, programın bitmesinden sonra aldığı kilolarla çok konuşulmuştu.

Son yıllarda katıldığı düğünlerde yaptığı kalça dansıyla adından söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak olan Solmaz Çiros düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.

Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacının son halini görenler "Rapçi Cardi B olmuşsun", "Eski halin ne güzeldi", "Doğal halin hep daha güzel" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros Seda Sayan
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