Seda Sayan'ın programıyla ünlenen Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Görenler Cardi B'e benzetti

Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programı ile tanınan Solmaz Çiros bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Bu süreçte kilo alan ve yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Solmaz'ın son halini görenler çok şaşırdı.



