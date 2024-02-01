Seda Sayan'ın programıyla ünlenen Solmaz Çiros bambaşka biri oldu! Görenler Cardi B'e benzetti

Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programı ile tanınan Solmaz Çiros bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Bu süreçte kilo alan ve yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Solmaz'ın son halini görenler çok şaşırdı.
Solmaz Çiros, bir dönem ekranlarda yer alan Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında fenomen gelin adaylarından biri haline gelmişti.
Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz, programın bitmesinden sonra aldığı kilolarla çok konuşulmuştu.
Son yıllarda katıldığı düğünlerde yaptığı kalça dansıyla adından söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak olan Solmaz Çiros düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.
Değişimiyle adından söz ettiren eski yarışmacının son halini görenler "Rapçi Cardi B olmuşsun", "Eski halin ne güzeldi", "Doğal halin hep daha güzel" yorumlarında bulundu.