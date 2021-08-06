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Şef Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi ne iş yapıyor?

06.08.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen programı MasterChef’in jürisi Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi ile görüntülenmesi, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Evliyken, evli bir kadınla birlikte olduğu iddialarının ardından eşi Aslı Sivrioğlu’ndan boşanan Somer Sivrioğlu’nun yeni sevgilisiyle görüntülenmesi, gündeme bomba gibi düştü.

Somer Sivrioğlu’nun sevgilisine dair hiçbir bilgi bulunamadı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; ünlü şef, birlikte görüntülendiği kadının, kız arkadaşı olduğunu doğruladı. Ancak eşinden boşanmasına sebep olan kadınla, birlikte görüntülendiği kadının aynı kişi olup olmadığı bilinmiyor. Zira Somer Sivrioğlu’nun sevgilisinin TV8 çalışanı olduğu öne sürülmüştü.

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SOMER SİVRİOĞLU’NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yaşadığı yasak aşk iddialarının ardından 18 yıllık eşinden ayrılmıştı.
Somer Sivrioğlu’nun sevgilisinin TV8 çalışanı olduğu, evli olduğu ve iddiaların ardından eşinden ayrıldığı öne sürülmüştü.
Sosyal medyada Somer Sivrioğlu ile sevgilisinin görüntülendiği belirtildi. Ünlü şef, yanındaki kadının kız arkadaşı olduğunu söyledi.
Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi ile ilgili hiçbir bilgi bulunmadı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
25 Mayıs 1971’de doğan Somer Sivrioğlu,1995’te akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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