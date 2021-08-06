Şef Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi ne iş yapıyor?

Somer Sivrioğlu’nun sevgilisine dair hiçbir bilgi bulunamadı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; ünlü şef, birlikte görüntülendiği kadının, kız arkadaşı olduğunu doğruladı. Ancak eşinden boşanmasına sebep olan kadınla, birlikte görüntülendiği kadının aynı kişi olup olmadığı bilinmiyor. Zira Somer Sivrioğlu’nun sevgilisinin TV8 çalışanı olduğu öne sürülmüştü.