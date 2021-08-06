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İhaneti gündeme damga vurmuştu! Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu’na nasıl yakalandı?

06.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef yarışmasının jüri üyesi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıllarda ihanet iddiaları ile gündeme geldi. Eşi Aslı Sivrioğlu’nun ihaneti öğrenmesinden sonra son bulan 18 yıllık evlilik, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı açıklamalarda ihaneti anlatan Aslı Sivrioğlu, ihanetin fotoğraflarıyla beraber Somer Sivrioğlu’ndan tek celsede boşandı.

Aslı Sivrioğlu ve Somer Sivrioğlu çiftinin 18 yıllık evliliği, Somer Şef’in eşini aldatması ile sona erdi. Derin ve Deniz adında iki çocukları bulunan çiftin ayrılığı ise magazin gündeminde yankı uyandırdı. Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu’ndan ayrıldıktan sonra ise ihanete neden olan kız arkadaşıyla görüntülendi. Peki Aslı Sivrioğlu, Somer Sivrioğlu’nun ihanetini nasıl öğrendi?

Tek celsede boşandılar

TV8 ekranlarının her sezon reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef’in üç jüri üyesinden biri olan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıllarda ihaneti ile magazine damga vurdu.
18 yıllık beraberliğin ardından eşini aldatan Somer Sivrioğlu’na, Aslı Sivrioğlu boşanma davası açtı ve dava tek celsede sonuçlandı.
MasterChef programı için Türkiye’ye geri dönen Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu’nu İstanbul’da aldattığı iddia edildi.
MasterChef programının eski jüri üyesi Hazer Amani’nin Ataşehir’de bulunan mekanında Sivrioğlu bir kadınla görüntülendi.
Daha sonra bu kişinin MasterChef programında tanıştığı editörlerden biri olduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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