İhaneti gündeme damga vurmuştu! Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu’na nasıl yakalandı?

Aslı Sivrioğlu ve Somer Sivrioğlu çiftinin 18 yıllık evliliği, Somer Şef’in eşini aldatması ile sona erdi. Derin ve Deniz adında iki çocukları bulunan çiftin ayrılığı ise magazin gündeminde yankı uyandırdı. Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu’ndan ayrıldıktan sonra ise ihanete neden olan kız arkadaşıyla görüntülendi. Peki Aslı Sivrioğlu, Somer Sivrioğlu’nun ihanetini nasıl öğrendi?
Tek celsede boşandılar
TV8 ekranlarının her sezon reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef’in üç jüri üyesinden biri olan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıllarda ihaneti ile magazine damga vurdu.
18 yıllık beraberliğin ardından eşini aldatan Somer Sivrioğlu’na, Aslı Sivrioğlu boşanma davası açtı ve dava tek celsede sonuçlandı.
MasterChef programı için Türkiye’ye geri dönen Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu’nu İstanbul’da aldattığı iddia edildi.
MasterChef programının eski jüri üyesi Hazer Amani’nin Ataşehir’de bulunan mekanında Sivrioğlu bir kadınla görüntülendi.
Daha sonra bu kişinin MasterChef programında tanıştığı editörlerden biri olduğu öğrenildi.
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