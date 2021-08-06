İhaneti gündeme damga vurmuştu! Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu’na nasıl yakalandı?

Aslı Sivrioğlu ve Somer Sivrioğlu çiftinin 18 yıllık evliliği, Somer Şef’in eşini aldatması ile sona erdi. Derin ve Deniz adında iki çocukları bulunan çiftin ayrılığı ise magazin gündeminde yankı uyandırdı. Somer Sivrioğlu, Aslı Sivrioğlu’ndan ayrıldıktan sonra ise ihanete neden olan kız arkadaşıyla görüntülendi. Peki Aslı Sivrioğlu, Somer Sivrioğlu’nun ihanetini nasıl öğrendi?