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Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

08.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde şehir hayatından sıkıldığı için köyde bahçe oluşturup aronya yetiştiriciliğine başlayan Erkan Akbıyık, 5 dönümlük arazisinde 50 kilogram meyve almayı hedefliyor.

Kentte uzun yıllar tüccarlık yapan 43 yaşındaki Akbıyık, salgın sürecinde şehir yaşamından uzaklaşmaya karar verdi.

Kozlu ilçesine bağlı Köserecik köyünde 5 dönüm arazi satın alan Akbıyık, temin ettiği 200 aronya fidesini buraya dikti.

Gözü gibi baktığı fideleri büyüterek hasada başlayan Akbıyık, bu yıl 50 kilogram ürün almayı öngörüyor.

Erkan Akbıyık, AA muhabirine, herkesten farklı şeyler ekip üretmek istediği için kendisine aronya bitkisinin tavsiye edildiğini anlattı.

Ürünün Kozlu bölgesine uyum sağladığını aktaran Akbıyık, "Kültürel dokusuyla Türkiye şartlarına uyum sağlamış bir meyve. Bundan dolayı böyle bir girişimde bulundum. Aronyanın yanında bal yemişi diye bir bitki var, onu da yetiştirmekteyiz. Sanırım onun meyvesini de seneye alacağız." dedi.

Akbıyık, tarımla huzur bulduğunu anlatarak, "Huzur dolu bir yer, gürültü yok. Kimsenin lafını çekmiyorsun, gayet sakin. Burada yorulduğunu anlamıyorsun." ifadesini kullandı.

Emek vererek bir şeyler üretmenin önemine işaret eden Akbıyık, insanlara zamanlarını üreterek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

Şehir yaşamından sıkılınca köyde bahçe kurup aronya yetiştirmeye başladı

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak aronya üretim

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