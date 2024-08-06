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Şehirden uzaktaki kır evi büyüledi! İşte Umut Akyürek'in devasa bahçeli evi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.08.2024 13:41
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Estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen Umut Akyürek'in kır evi görenleri büyüledi. Şarkıcı şehrin gürültüsünden uzakta, orman içinde yer alan müstakil evini Evrim Akın'a gezdirdi. Akyürek'in devasa bahçesi görenlerin beğenisini topladı.

Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Umut Akyürek değişimi kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Her ne kadar gözlerden uzak olmaya çalışsa da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şarkıcı son olarak Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın ile Ev Gezmesi’’ progmına kapılarını açtı.

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ŞEHİRDEN SIKILINCA BURAYA KAÇIYOR

Şehirden uzakta kır evinde yaşayan Umut Akyürek'in devasa bahçeli evi görenleri hayran bıraktı.

Ünlü isim 20 yıldır birlikte olduğu eşiyle şehir gürültüsünden kaçmak için bu kır evini yaptırdı. Devasa bahçe içindeki tek katlı müstakil ev yeşillikler arasında bir huzur ortamı sunuyor.

Akyürek "Burası böyle çok mütevazi kendi halinde biraz eski mobilyaları topladığımız bir yer. Köy konsepti havuzumuz yok" dedi.

'Yerli Angelina Jolie' olarak bilinen Umut Akyürek'in doğayla iç içe olan kır evinin salonunda tercih ettiği eski tip koltuklar ve onlarla uyumlu yemek takımı dikkat çekti.

Sade ve kır evine uygun bir dizayn tercih eden ismin, kızı Melek Bal'ın çocukluk yatağını da yatak odasında halen kullanıyor. Aile yadigarlarının kıymetlerini anladığını söyleyen Umut Akyürek'in yatak odasında bulunan gardrobunda yer alan süslü kıyafetleri göz doldurdu.

Anahtar Kelimeler:
Umut Akyürek
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