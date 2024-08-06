Şehirden uzaktaki kır evi büyüledi! İşte Umut Akyürek'in devasa bahçeli evi...

Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Umut Akyürek değişimi kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Her ne kadar gözlerden uzak olmaya çalışsa da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Şarkıcı son olarak Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın ile Ev Gezmesi’’ progmına kapılarını açtı.
Şehirden uzakta kır evinde yaşayan Umut Akyürek'in devasa bahçeli evi görenleri hayran bıraktı.
Ünlü isim 20 yıldır birlikte olduğu eşiyle şehir gürültüsünden kaçmak için bu kır evini yaptırdı. Devasa bahçe içindeki tek katlı müstakil ev yeşillikler arasında bir huzur ortamı sunuyor.
Akyürek "Burası böyle çok mütevazi kendi halinde biraz eski mobilyaları topladığımız bir yer. Köy konsepti havuzumuz yok" dedi.
'Yerli Angelina Jolie' olarak bilinen Umut Akyürek'in doğayla iç içe olan kır evinin salonunda tercih ettiği eski tip koltuklar ve onlarla uyumlu yemek takımı dikkat çekti.
Sade ve kır evine uygun bir dizayn tercih eden ismin, kızı Melek Bal'ın çocukluk yatağını da yatak odasında halen kullanıyor. Aile yadigarlarının kıymetlerini anladığını söyleyen Umut Akyürek'in yatak odasında bulunan gardrobunda yer alan süslü kıyafetleri göz doldurdu.