Şehirden uzaktaki kır evi büyüledi! İşte Umut Akyürek'in devasa bahçeli evi...

Sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Umut Akyürek değişimi kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Her ne kadar gözlerden uzak olmaya çalışsa da paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şarkıcı son olarak Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın ile Ev Gezmesi’’ progmına kapılarını açtı.