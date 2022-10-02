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Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

02.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da katıldı

ELAZIĞ (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Ataş'ın cenazesi uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınan ve askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Kovancılar ilçesine götürüldü.

Kovancılar Belediyesi önünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törene, şehidin ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dua okundu.

Şehidin annesi Nejla ve babası Necat ile kardeşleri tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Baba daha sonra çocuklarına "Ağlamayın, vatan sağ olsun." dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Toraman ve diğer protokol üyeleri aileye başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı bir süre top arabasıyla daha sonra cenaze aracıyla Asri Mezarlığa götürüldü.

Bu sırada vatandaşlar tekbirler eşliğinde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Şehidin cenazesi burada toprağa verildi.

Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanarak hastaneye sevk edilmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

- Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da katıldı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

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