Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin annesi Nejla ve babası Necat ile kardeşleri tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Baba daha sonra çocuklarına "Ağlamayın, vatan sağ olsun." dedi.

Törene, şehidin ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

- Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da katıldı

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