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Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

22.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Şişli'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Şehit Koca'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon Havalimanı'ndan cenaze aracı ile alınarak törenin yapılacağı Kürtün ilçesine getirildi.

Kürtün Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine, şehit Bekçi Oltan Koca'nın ailesi ve yakınları, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı, Toktamur Yaylası'ndaki Kore Gazisi dedesi Hasan Koca'nın da bulunduğu mezarlığa defnedildi.

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

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Anahtar Kelimeler:
şehit bekçi Gümüşhane Kürtün cenaze töreni

Gümüşhane Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:16
Akşam
19:18
Yatsı
20:45
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