Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın, Van'ın Gevaş ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.
Han'ın şehadet haberi Gevaş ilçesindeki ailesine verildi.
Haberin ardından şehidin Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı.
Yakınları ve ilçe sakinleri de şehidin evine gelerek aile fertlerini teskin etmeye çalıştı.
Şehit İbrahim Han'ın Van'daki evine Türk bayrakları asıldı
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