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Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

27.07.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) şehadet haberi, Kırıkkale'deki ailesine ulaştı.

Yetkililer, şehidin Keskin ilçesindeki babaevine ve kent merkezindeki annesinin evine sağlık ekipleri eşliğinde giderek acı haberi verdi.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziyeye geldi.

Bekar olan şehit Otal'ın babaevine ve annesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

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