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Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

16.08.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün (23) cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Uçakla Kastamonu Havaalanı'na getirilen şehit Öztürk'ün cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine götürüldü. Şehidin naaşı helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı'na taşındı.

Şehit Öztürk, Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Kurbantepe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin annesi Semra, babası Muharrem Öztürk ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
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