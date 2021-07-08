YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

08.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Dudu ve babası Resul Çiftcibaşı ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Çifcibaşı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:14
Öğle
12:48
İkindi
16:43
Akşam
20:12
Yatsı
21:52

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Aydın Eczane
Melikgazi
Çetin Eczane
Melikgazi
Derviş Eczane
Kocasinan
Duru Eczane
Melikgazi
Trabzonlu Eczane
Kocasinan
Çisem Eczane
Melikgazi
Gökşen Eczane
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.