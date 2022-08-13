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Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

13.08.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

SİİRT (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören yapıldı.

Şehit Bağra'nın (30) cenazesi, Hakkari'den helikopterle törenin yapılacağı Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Askerler tarafından helikopterden alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Siirt Müftü Yardımcısı Fevzettin Sönmez dua okudu.

Vali Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililer, şehidin ailesini teskin etmeye çalıştı. Törene katılan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan attı.

Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Şirvan ilçesi Nallıkaya köyüne uğurlandı.

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
şehit Siirt tören

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