Şehit Piyade Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki törene, şehidin babası Yusuf ve eşi Gül Kalkan ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de katıldı

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