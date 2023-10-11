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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

11.10.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Pençe Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Çakmak'ın naaşı, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yakınlarının evinin önünde helallik alınmasının ardından tören için ilçedeki Ebu Zer Camisi'ne götürüldü.

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Mustafa Masatlı, şehidin annesi Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'a başsağlığı diledi.

Şehidin ailesi ve yakınları ile protokoldekilerin de katılımıyla cenaze namazının kılınmasının ardından Çakmak'ın naaşı, Reyhanlı Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe getirildi.

Bu sırada Bakan Göktaş, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çakmak'ı teskin etti.

Şehidin cenazesi, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

Törenin ardından Bakan Göktaş, şehidin babasına Türk bayrağını, Bakan Özhaseki de anneye oğlunun fotoğrafını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Çakmak'ın kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.

Bekar ve 7 kardeşi olduğu öğrenilen şehit Çakmak'ın ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antalya'ya yerleştiği belirtilmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

- Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi
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şehit Hatay Mehmet Özhaseki cenaze

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