Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Tülay, babası Halis ve eşi Neslihan Sevgi Nişan'a başsağlığı diledi.

- Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de katıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz