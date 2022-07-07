Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

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