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Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

07.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

KOCAELİ (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangasınca uçaktan alınan 27 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Sarı'nın cenazesi, ikindi vakti Kullar Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kullar Tepecik Mahallesi Merkez Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarı'nın naaşı Kocaeli'ye getirildi

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