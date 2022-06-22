YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

22.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

İSTANBUL (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın (26) İstanbul'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde oturan şehidin annesi Sevgi ve babası Recep Baş'a oğullarının şehadet haberinin verilmesinin ardından olayı duyan yakınları, şehit Baş'ın ailesinin oturduğu caddeyi Türk bayraklarıyla donattı.

Burada Kağıthane Belediyesi tarafından ise kurulan taziye çadırında aile yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Bekar olan Baş'ın cenazesinin, yarın Hakkari'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın baba evi bayraklarla donatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit İstanbul Kağıthane

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Deniz Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

İkizler birbirleriyle yarıştı! Aynı bikininin farklı renkleri...

İkizler birbirleriyle yarıştı! Aynı bikininin farklı renkleri...

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.