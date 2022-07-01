YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

01.07.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24), Bursa'da yaşayan ailesi bilgilendirildi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 4. Taş Sokak'ta yaşayan baba Fikret ve anne Gülçiçek Taşcı'nın evlerinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu belirtilen şehit Taşcı'nın naaşının yarın İl Müftülüğü bahçesindeki Hüseyin Durmaz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:31
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Özlem Eczanesi
Gemlik
Yasemin Eczanesi
Gemlik
Selçuk Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Alanyurt Eczanesi
Inegol
Ahu Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.