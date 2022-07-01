Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24), Bursa'da yaşayan ailesi bilgilendirildi.
Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 4. Taş Sokak'ta yaşayan baba Fikret ve anne Gülçiçek Taşcı'nın evlerinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Bekar olduğu belirtilen şehit Taşcı'nın naaşının yarın İl Müftülüğü bahçesindeki Hüseyin Durmaz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi
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