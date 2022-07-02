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Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

02.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi, Bursa'da defnedildi.

Taşcı'nın (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Yenişehir Havalimanı'ndan alınarak kent merkezindeki Mihraplı Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası Fikret ve annesi Gülçiçek Taşcı ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Ahmet Kılıç, Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum müdürleri ve siyasi partilerin il yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

- Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

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