Şehidin naaşını, eşi Pınar, annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti ile diğer yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu ile askeri erkan karşıladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

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