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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

06.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen Kesti'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze nakil aracına taşındı.

Şehidin naaşını, eşi Pınar, annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti ile diğer yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu ile askeri erkan karşıladı.

Ümit Kesti'nin, Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti karşılama törenine üniformasıyla katıldı.

Şehidin cenazesi, daha sonra Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı memleketi Ordu'ya getirildi

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