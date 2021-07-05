Şehit polis memurunun cenazesi Edirne'de toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan Serhan Alışkan'ın naaşı, Edirne'de defnedildi.

Şehit polis memuru Alışkan'ın Çorlu Havaalanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Selimiye Camisi'ne getirildi. Şehidi, meslektaşları caminin avlusuna kadar omuzda taşıdı.

Şehidin babası Fahri, annesi Emine ve eşi Seçil Alışkan taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Alışkan'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi, yeni şehir mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin kızı Asya Alışkan ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehidin arkadaşları ve meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabit Ç. yönetimindeki 43 UD 505 plakalı otomobil dün akşam, Tavşanlı-Balıkesir kara yolunun 17. kilometresinde Adil K'nin kullandığı 43 EH 513 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücüler ile 5 kişinin yaralandığı kaza yerine giden polislerden Serhan Alışkan (46), yol güvenliğini sağladığı sırada M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.