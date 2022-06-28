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Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

28.06.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR (AA) - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın naaşı Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Çüngüş ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bayram (27) için 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehidin naaşı cenaze aracıyla Çüngüş ilçesinin Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasına getirildi.

Araçtan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı namaz ve okuduğu duaların ardından şehidin cenazesi mezradaki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

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