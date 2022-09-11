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Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

11.09.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

OSMANİYE (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye'deki eşine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Fatih Kalkan'ın (28) şehadet haberini Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan karısı Gül Kalkan'a verdi. Baba Yusuf Kalkan'ın Malatya'da olduğu öğrenildi.

Haberin ardından 3 aylık kızı olan şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın naaşı, yarın Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Kalkan'ın, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kalkan şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kalkan şehit oldu

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