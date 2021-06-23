Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Uzun bir süredir TRT 1 ekranlarında bir fenomen haline gelerek, kitlesi tarafından beğeni ile izlenen dizisinin Fehmi’si Rasim Öztekin geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından ise yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Seksenler dizisinde, Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu. Peki Seksenler’in Fehmi’sine ne olacak?

Seksenler’in yeni Fehmi’si kim olacak?

Seksenler dizisinde aile babası rolünde gördüğümüz Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin’in vefatı sonrası yeni Fehmi’nin kim olacağı merak ediliyordu.

Seksenler dizisinde Rasim Öztekin’in vefatının ardından Fehmi karakterini kimin oynayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin tanıtım videosundan anlaşıldığı üzere Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakterinin yerine bir başka ismin gelmeyebileceği de düşünülüyor.

Seksenler dizisinin yapım şirketinin bu konu ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor.

Seksenler ne zaman başlıyor? Geniş oyuncu kadrosuyla 2012'den beri yayınlanmaya devam eden Seksenler dizisinin 9. yeni sezonu, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin haftada bir yayınlanacağını belirtelim. Seksenler tüm bölümler izlemek için dizinin Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.