MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?

23.06.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Seksenler dizisi, birçok kişi tarafından çok seviliyor. Ne yazık ki Seksenler dizisinde Fehmi karakterine hayat veren usta oyuncu Rasim Öztekin geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda hayatını kaybetmiş ve geride bıraktığı birçok sevenini de üzmüştü. Rasim Öztekin’in ölümünün ardından yeni sezonu için kolları sıvayan Seksenler dizisindeki Fehmi karakterine ne olacağı ise izleyiciler tarafından merak edildi.

Uzun bir süredir TRT 1 ekranlarında bir fenomen haline gelerek, kitlesi tarafından beğeni ile izlenen dizisinin Fehmi’si Rasim Öztekin geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Rasim Öztekin’in hayatını kaybetmesinin ardından ise yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Seksenler dizisinde, Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu. Peki Seksenler’in Fehmi’sine ne olacak?

Seksenler’in yeni Fehmi’si kim olacak?

Seksenler dizisinde aile babası rolünde gördüğümüz Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin’in vefatı sonrası yeni Fehmi’nin kim olacağı merak ediliyordu.
Seksenler dizisinde Rasim Öztekin’in vefatının ardından Fehmi karakterini kimin oynayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin tanıtım videosundan anlaşıldığı üzere Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakterinin yerine bir başka ismin gelmeyebileceği de düşünülüyor.
Seksenler dizisinin yapım şirketinin bu konu ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor.

Seksenler ne zaman başlıyor?

Seksenler ne zaman başlıyor?
Geniş oyuncu kadrosuyla 2012'den beri yayınlanmaya devam eden Seksenler dizisinin 9. yeni sezonu, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin haftada bir yayınlanacağını belirtelim. Seksenler tüm bölümler izlemek için dizinin Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Yeni karakterler

Yeni karakterler
Seksenler dizisi, bu sezonuyla yeni katılan oyuncularıyla ve gülümseten hikayeleriyle adından çok söz ettirecek. Diziye katılan oyuncular arasında; Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi sevilen, popüler isimler yer alıyor. Ayrıca Seksenler dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık, diziye yeniden dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Rasim Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Ünlü oyuncu EDHO'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu EDHO'ya böyle veda etti!

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

Gülben Ergen siyah mayosuyla ayna karşısına geçti!

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan son dakika Sergen Yalçın açıklaması

Ali Koç'tan son dakika Sergen Yalçın açıklaması

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.