Seksenler ne zaman başlayacak 2021? Seksenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Seksenler yeni bölümleri ile tekrar izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. İzleyiciyi mutlu eden bu haberin ardından dizinin ne zaman başlayacağı ve yeni oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Seksenler ne zaman başlayacak 2021? Seksenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Seksenler'in yeni sezonu ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen komedi türündeki dizisi Seksenler uzun sürenin ardından ekranlara dönüyor.

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ekranlarda dönen tanıtım fragmanlarının ardından yeni yayın tarihi merak konusu olmuştu. Sevilen dizinin yayın tarihi 24 Haziran 2021 Perşembe olarak açıklandı.

KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILDI Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi başarılı isimlerinde dahil olduğu ortaya çıktı.

İLKER AYRIK DİZİYE GERİ DÖNÜYOR Dizinin eski oyuncuları yer alırken diziye veda eden Çağatay karakterini hayat veren İlker Ayrık'ın yeniden döneceği müjdesi de verildi.