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Seksenler ne zaman başlayacak 2021? Seksenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

23.06.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz yıllarda yayınlanan sevilen dizisi 'Seksenler' ekranlara geri döneceğini müjdeledi. Dizinin sıkı takipçilerini mutlu eden haberin ardından yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Peki Seksenler ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

TRT ekranlarında yayınlanan günlük dizi Seksenler yeni bölümleri ile tekrar izleyici karşısına çıkacağını duyurdu. İzleyiciyi mutlu eden bu haberin ardından dizinin ne zaman başlayacağı ve yeni oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Seksenler ne zaman başlayacak 2021? Seksenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Seksenler'in yeni sezonu ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen komedi türündeki dizisi Seksenler uzun sürenin ardından ekranlara dönüyor.

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranlarda dönen tanıtım fragmanlarının ardından yeni yayın tarihi merak konusu olmuştu. Sevilen dizinin yayın tarihi 24 Haziran 2021 Perşembe olarak açıklandı.

KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILDI

KADROYA YENİ OYUNCULAR KATILDI
Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi başarılı isimlerinde dahil olduğu ortaya çıktı.

İLKER AYRIK DİZİYE GERİ DÖNÜYOR

İLKER AYRIK DİZİYE GERİ DÖNÜYOR
Dizinin eski oyuncuları yer alırken diziye veda eden Çağatay karakterini hayat veren İlker Ayrık'ın yeniden döneceği müjdesi de verildi.

YERİNE KİM GELECEK MERAK EDİLİYOR?

YERİNE KİM GELECEK MERAK EDİLİYOR?
Öte yandan dizinin sevilen oyuncularından olan Rasim Öztekin geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bu gelişme ile dizide yerine kimin geleceği merak edilmeye başlandı.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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